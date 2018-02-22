Авто въехало в группу детей в Словакии, 12 раненных

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Легковой автомобиль врезался в большую группу детей в возрасте от 5 до 12 лет близ города Попрад на северо-востоке Словакии, 12 детей ранены, сообщил журналистам представитель полиции Даниэл Джобаник.

"Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо", — сказал Джобаник.

Двое детей получили тяжелые ранения, четверо – травмы средней тяжести, остальные – более легкие, уточнил представитель полиции. По его словам, для помощи детям были задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи. Все пострадавшие находятся в больницах Попрадского района.

Полиция ведет расследование инцидента.

В конце прошлого года пьяный водитель автомобиля въехал в группу выходивших из кафе людей в российском городе Котово Волгоградской области. Погибла молодая девушка.