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    Авто въехало в группу детей в Словакии, 12 раненных

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    В результате наезда автомобиля на группу детей возле города Попрад двое из 12 пострадавших получили тяжелые ранения, четверо – травмы средней тяжести.
    Скорая в Словакии. Архивное фото
    Flickr/Anthony Citrano

    КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Легковой автомобиль врезался в большую группу детей в возрасте от 5 до 12 лет близ города Попрад на северо-востоке Словакии, 12 детей ранены, сообщил журналистам представитель полиции Даниэл Джобаник.

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    "Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо", — сказал Джобаник.

    Двое детей получили тяжелые ранения, четверо – травмы средней тяжести, остальные – более легкие, уточнил представитель полиции. По его словам, для помощи детям были задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи. Все пострадавшие находятся в больницах Попрадского района.

    Полиция ведет расследование инцидента.

    В конце прошлого года пьяный водитель автомобиля въехал в группу выходивших из кафе людей в российском городе Котово Волгоградской области. Погибла молодая девушка.

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