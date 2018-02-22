Американец стал бездомным, пытаясь выкурить скунсов

Фото animalreader.ru

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Житель города Ферндейл (Мичиган, США) лишился жилья, пытаясь избавиться от скунсов, передает Detroit Free Press.

Недовольный запахом и соседством диких животных мужчина кинул в подвал своего дома дымовую шашку, которая спровоцировала пожар. Американец попытался потушить пламя своими силами, однако из этого ничего не вышло и лишь спустя 15 минут он вызвал пожарных.

Смотрите также: Поймай, если сможешь. В Канаде скунс устроил погоню за пумой

Прибывшие спасатели погасили пламя, однако скунсов на пепелище не нашли. От дома практически ничего осталось: серьезно повреждены пол и крыша здания, уничтожена большая часть мебели и находившиеся в здании ценностей.