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    Удары коалиции в Ираке и Сирии: погибли 840 человек

    (обновлено: )32502
    По данным объединённого штаба операции, по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость".
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. 

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    В результате ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года погиб 841 человек.

    "Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении коалиции.

    Согласно документу, 485 сообщений о жертвах все еще изучаются.

    В конце января коалиция сообщала о гибели 830 мирных жителей с начала операции.

    США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что в ходе недавнего военного столкновения в Сирии были ранены несколько десятков граждан России и стран СНГ. По данным ведомства, это не военнослужащие.

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