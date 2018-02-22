Удары коалиции в Ираке и Сирии: погибли 840 человек

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.

В результате ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года погиб 841 человек.

"Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении коалиции.

Согласно документу, 485 сообщений о жертвах все еще изучаются.

В конце января коалиция сообщала о гибели 830 мирных жителей с начала операции.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в ходе недавнего военного столкновения в Сирии были ранены несколько десятков граждан России и стран СНГ. По данным ведомства, это не военнослужащие.