Близ США нашли останки богатейшего пирата

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Команда криминалистов из Университета Нью-Хейвена извлечет образец ДНК из человеческой кости, которая была найдена на борту затонувшего пиратского судна "Уида", пишет Cape Times.

Ученые проверят, принадлежит ли кость самому богатому из когда-либо живших пиратов — Черному Сэму Беллами.

Кость была найдена около года назад и спустя 250 часов работы ее извлекли ее из 3600-килограммового слоя осадков, полученных с корабля. Само судно было обнаружено в 1982 году на дне у полуострова Кейп-Код вместе с тоннами сокровищ и другими пиратскими артефактами.

"Я все еще немного переживаю. Для нас это было очень важно", — рассказал археолог Кристофер Макорт.

Криминалисты из Университета Нью-Хейвена попытаются получить образец ДНК из кости и сравнить его с ДНК живого потомка Беллами. Тот факт, что кость была найдена совсем рядом с пистолетом Беллами, дает археологам надежду, что кость действительно может принадлежать известному пирату.

Найденному артефакту около 300 лет, но он почти не взаимодействовал с кислородом. Криминалисты надеются, что процесс извлечения и тестирования завершится в течение месяца.

Черный Сэм Беллами был одним из самых известных деятелей золотого века пиратства. В начале XVIII века он собрал на своем корабле "Уида" несметные сокровища, стоимость которых в современном эквиваленте составляла от $6–8 млн. Корабль Беллами затонул в 1717 году после того, как попал в шторм у полуострова Кейп-Код.

Напомним, в Британии 45-летняя жительница вышла замуж за гаитянского пирата, который умер в начале XVIII века.