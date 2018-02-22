Загадка из прошлого. В Севастополе отыскали корабль, которому 2000 лет

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Археологи подняли со дна устья крымской реки Бельбек два якоря и другие артефакты, которые относятся к римскому периоду истории Крыма. Предполагается, что они являются остатками корабля.

По предположениям ученых, судно потерпело крушение недалеко от нынешнего Севастополя и затонуло на глубине 6,5 м у берега. Крушение произошло во II–III веках н. э.

"2000 лет назад к берегу был прибит корабль и, скорее всего, разрушен волнами, а это его остатки. Сейчас все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета", — рассказал руководитель археологической экспедиции Виктор Лебединский.

Находки будут тщательно изучены, и только после этого станет возможным обсуждение вопроса об экспонировании, сообщает "Моя планета".

Археологи сообщают, что ранее на месте современного Севастополя, еще 2500 лет назад было заселено людьми. Большая часть археологических находок здесь, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424–421 годах до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века.

Ранее сообщалось, что при строительстве моста через Керченский пролив и подходов к нему было сделано около миллиона археологических находок.