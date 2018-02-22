наверх
22.02.201813:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    Загадка из прошлого. В Севастополе отыскали корабль, которому 2000 лет

    (обновлено: )41930
    Сообщается, что найденное судно потерпело крушение недалеко от нынешнего Севастополя во II–III веках н. э. и затонуло на глубине 6,5 м у берега.
    Раскопки в Крыму
    archae.ru

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Археологи подняли со дна устья крымской реки Бельбек два якоря и другие артефакты, которые относятся к римскому периоду истории Крыма. Предполагается, что они являются остатками корабля.

    Найден самолет, затонувший 65 лет назад
    euronews (на русском)
    У берегов Турции обнаружен лайнер, затонувший 65 лет назад

    По предположениям ученых, судно потерпело крушение недалеко от нынешнего Севастополя и затонуло на глубине 6,5 м у берега. Крушение произошло во II–III веках н. э.

    "2000 лет назад к берегу был прибит корабль и, скорее всего, разрушен волнами, а это его остатки. Сейчас все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета", — рассказал руководитель археологической экспедиции Виктор Лебединский.

    Находки будут тщательно изучены, и только после этого станет возможным обсуждение вопроса об экспонировании, сообщает "Моя планета".

    Археологи сообщают, что ранее на месте современного Севастополя, еще 2500 лет назад было заселено людьми. Большая часть археологических находок здесь, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424–421 годах до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века.

    Ранее сообщалось, что при строительстве моста через Керченский пролив и подходов к нему было сделано около миллиона археологических находок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Допрос Петра Порошенко
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат. Видео
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины