Решение конфликта в Украине сблизит ЕАЭС и Евросоюз - представитель ЕС

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Решение конфликта в Украине является важной предпосылкой для сближения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза, считает спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести совместный форум ЕАЭС и ЕС, чтобы европейцы поняли, что это за объединение.

"Конечно, мы рассматриваем эту инициативу (о проведении форума), но не скрываем, что (прежде чем) углубить и приступить к налаживанию более тесных отношений между ЕАЭС и ЕС, надо кое-что решить… в отношениях между Россией и ЕС… Особенно (важен) вопрос решения конфликта в Украине. Он (является) очень важной предпосылкой не только для улучшения отношений между Россией и ЕС, но и для налаживания более тесных отношений между ЕАЭС и ЕС", — сказал Буриан на пресс-конференции в Астане.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.