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    В мире

    В Черногории совершено нападение на посольство США

    (обновлено: )16210
    По информации властей Черногориии, в 00.30 напротив здания американского посольства в Подгорице, Черногория, неизвестный совершил самоубийство.
    Смертник подорвался у посольства США в Черногории
    vijesti.me

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Правительство Черногории сообщило, что неизвестный кинул в сторону комплекса американского посольства в Подгорице взрывное устройство, после чего покончил с собой, говорится в сообщении кабинета министров.

    Акайед Улла
    CBS New York
    В сети появилось видео момента взрыва смертника на Манхэттене

    "В 00.30 напротив здания американского посольства в Подгорице, Черногория, неизвестный совершил самоубийство", — сообщается в официальном twitter-аккаунте правительства.

    "Непосредственно перед этим этот человек кинул взрывное устройство с перекрестка у спортивного центра в сторону комплекса американского посольства", — отмечается в сообщении.

    Власти Черногории подчеркивают, что "скорее всего, взрывным устройство была ручная граната". Полиция проводит расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что посольство США в Черногории рекомендует американским гражданам обходить район местонахождения здания в Подгорице в связи с "активной" угрозой безопасности. Американская дипмиссия также рекомендовала следить за сообщениями в СМИ, избегать массовых сборищ и демонстраций и следовать инструкциям местных властей.

    vijesti.me
    Смертник подорвался у посольства США в Черногории

    По данным британского таблоида Daily Express, который ссылается на неназванных американских чиновников, неизвестный кинул в сторону посольства несколько гранат. По заявлению очевидца, он "кидал гранаты в посольство, одна взорвалась, после чего он убил себя". По данным издания, всего в посольстве работают 34 гражданина США и 134 местных жителя.

    Ранее сообщалось, что за нападение на посольство Украины в Греции ответственность взяла на себя неизвестная ранее анархистская организация "Бригада Алексей Мозговой".

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