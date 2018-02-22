США обеспокоены наращиванием Россией нестратегических ядерных вооружений

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. РФ наращивает запасы нестратегического ядерного вооружения, заявил зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер, добавив, что это вызывают у США беспокойство.

По его словам, в новой ядерной доктрине США говорится, что у РФ имеется около двух тысяч нестратегических ядерных вооружений, однако в действительности эта цифра может быть больше.

"Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора", — сказал он, говоря о новой ядерной доктрине.

"В долгосрочной перспективе мы обеспокоены тем, что их запасы тактического ядерного оружия возрастут, станут больше", — подчеркнул Суфер, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

В начале февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. В американском оборонном ведомстве объявили, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Как заявляют в Пентагоне, США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак".

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МИД РФ выпустило заявление, в котором дипломаты подчеркнули, что США вводят мировое сообщество в заблуждение, заявляя, что новая ядерная доктрина страны не понизит порог применения ядерного оружия. Напротив, применение "маломощных" ядерных боезарядов" существенно понизит "пороговые условия", что может привести "к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности".

Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II".

Ранее США назвали условия неразмещения крылатой ракеты морского базирования.