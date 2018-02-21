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    В Уэльсе мотоциклист погиб после столкновения с фазаном

    (обновлено: )7601
    Как уточняется, мужчина ехал с друзьями по проселочной дороге со скоростью около 100 километров в час. Вдруг мотоциклист, следовавший за ним, увидел облако перьев.В шлем мужчины врезалась самка фазана весом около 2,7 килограмма и пробила ему череп.
    Фазан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Мотоциклист из Уэльса погиб после столкновения с фазаном, сообщает газета Telegraph.

    Как пишет издание, 51-летний Роберт Патерсон ехал с друзьями по проселочной дороге со скоростью около 100 километров в час. Вдруг мотоциклист, следовавший за ним, увидел облако перьев.

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    Другой товарищ погибшего сообщил, что "вероятно, что-то ударило его — вдруг он поник на мотоцикл и съехал с дороги".

    Патологоанатом Марк Лорд полагает, что в шлем мужчины врезалась самка фазана весом около 2,7 килограмма и пробила ему череп. "Это был значительный удар. Это была мгновенная смерть. Патерсон получил многочисленные повреждения, в том числе удар по голове, лицевые травмы и перелом черепа", — заявил Лорд.

    Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Германии высокоскоростной поезд столкн

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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