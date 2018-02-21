В Уэльсе мотоциклист погиб после столкновения с фазаном

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Мотоциклист из Уэльса погиб после столкновения с фазаном, сообщает газета Telegraph.

Как пишет издание, 51-летний Роберт Патерсон ехал с друзьями по проселочной дороге со скоростью около 100 километров в час. Вдруг мотоциклист, следовавший за ним, увидел облако перьев.

Другой товарищ погибшего сообщил, что "вероятно, что-то ударило его — вдруг он поник на мотоцикл и съехал с дороги".

Патологоанатом Марк Лорд полагает, что в шлем мужчины врезалась самка фазана весом около 2,7 килограмма и пробила ему череп. "Это был значительный удар. Это была мгновенная смерть. Патерсон получил многочисленные повреждения, в том числе удар по голове, лицевые травмы и перелом черепа", — заявил Лорд.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Германии высокоскоростной поезд столкн

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.