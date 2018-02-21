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    Пользователям Facebook позволят делать 3D-посты

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    Пользователи могут крутить изображение, удерживая его левой кнопкой мыши или пальцами. 3D-посты поддерживают отображение текстур, настроек освещения и рендер объекта.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook теперь поддерживает формат glTF 2.0, что позволит пользователям сообщества публиковать 3D-объекты в своей новостной ленте, сообщается на официальном сайте разработчиков компании.

    "Мы недавно внедрили 3D-посты, которые позволят людям видеть цифровой объект со всех сторон и взаимодействовать с ним в ленте новостей Facebook. Он немедленно откликается на пролистывание и касание и позволяет контенту "выскакивать" из экрана", — сообщается на сайте.

    Логотип Facebook
    REUTERS Fabrizio Bensch
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    Пользователи могут крутить изображение, удерживая его левой кнопкой мыши или пальцами. 3D-посты поддерживают отображение текстур, настроек освещения и рендер объекта.

    В сообществе Facebook уже появились изображения попугая из конструктора LEGO, динозавра из фильма "Мир юрского периода", виртуальная гостиная магазина Wayfair и другие.

    Facebook взаимодействует с первыми партнерами из других компаний для внедрения 3D-объектов. В частности, теперь пользователи могут делиться своими "3D-воспоминаниями", сделанными телефоном Xperia XZ1 через приложение компании Sony "3D Creator", сообщается на сайте. Также сообщается, что 3D-редактор Modo уже добавил возможность делать готовые для публикации в Facebook модели.

    Также в Facebook можно будет загружать изображения с платформы Oculus Medium, благодаря которой пользователи могут создавать свои цифровые скульптуры при помощи специальных контроллеров и шлема для виртуальной реальности. В скором времени пользователи смогут делиться изображениям с площадки трехмерных изображений Poly компании Google, говорится в сообщении компании.

    Напомним, ранее в Facebook появилась программа, которая подает судебные иски и приглашает в суд.

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