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    Британский депутат: членство Украины в ЕС – вопрос далекого будущего

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    Джон Уиттингдейл отметил, что у Украины соглашение об ассоциации с ЕС, и выразил надежду, что это принесет плоды для украинской экономики. Он добавил, что для членства нужно добиться намного больше прогресса.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Членство Украины в Евросоюзе является вопросом далекого будущего, заявил в интервью РИА Новости глава межпартийной парламентской группы по Украине экс-министр культуры, спорта и СМИ Великобритании Джон Уиттингдейл.

    Флаги Украины и Европейского Союза
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    "Членство Украины в ЕС – вопрос далекого будущего, у нее есть сейчас соглашение об ассоциации с ЕС, который, надеюсь, принесет плоды для украинской экономики, но для членства нужно добиться намного больше прогресса с точки зрения юридической реформы, реформы управления, а также необходимо добиться серьезного экономического улучшения. Это долгий путь", — сказал он.

    Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом Евросоюза.

    Ранее генсек НАТО назвал условия рассмотрения заявки Украины на членство.

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