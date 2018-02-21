Британский депутат: членство Украины в ЕС – вопрос далекого будущего

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Членство Украины в Евросоюзе является вопросом далекого будущего, заявил в интервью РИА Новости глава межпартийной парламентской группы по Украине экс-министр культуры, спорта и СМИ Великобритании Джон Уиттингдейл.

"Членство Украины в ЕС – вопрос далекого будущего, у нее есть сейчас соглашение об ассоциации с ЕС, который, надеюсь, принесет плоды для украинской экономики, но для членства нужно добиться намного больше прогресса с точки зрения юридической реформы, реформы управления, а также необходимо добиться серьезного экономического улучшения. Это долгий путь", — сказал он.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом Евросоюза.

Ранее генсек НАТО назвал условия рассмотрения заявки Украины на членство.