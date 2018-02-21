В Эквадоре рухнул вертолет с пассажирами на борту

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Вертолет R44 потерпел крушение вблизи пляжа Сан-Матео в Эквадоре. В результате авиакатастрофы погибли три человека. Об этом информирует местное издание El Diario.

По данным спасательной службы Эквадора, сразу после получения сигнала о катастрофе к месту происшествия отправились спасатели, полиция и представители военно-воздушных сил.

Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин крушения.

В начале февраля во Франции разбились два военных вертолета. Есть жертвы.