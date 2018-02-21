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    В Эквадоре рухнул вертолет с пассажирами на борту

    (обновлено: )31
    В результате крушения вертолета погибли три человека. Сразу после получения сигнала о катастрофе к месту происшествия отправились спасатели, полиция и представители военно-воздушных сил.
    На месте крушения вертолета в Эквадоре
    eldiario.ec

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Вертолет R44 потерпел крушение вблизи пляжа Сан-Матео в Эквадоре. В результате авиакатастрофы погибли три человека. Об этом информирует местное издание El Diario.

    По данным спасательной службы Эквадора, сразу после получения сигнала о катастрофе к месту происшествия отправились спасатели, полиция и представители военно-воздушных сил.

    Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин крушения.

    В начале февраля во Франции разбились два военных вертолета. Есть жертвы.

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