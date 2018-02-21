Трамп по-прежнему будет жестким в отношениях с РФ - Белый дом

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. США продолжат жесткую линию в отношениях с Россией, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"(Президент США Дональд Трамп) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать", — сказала Сандерс на брифинге в Белом доме.

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Она также отвергла предположения журналистов о том, что Трамп был недостаточно жесток с Россией и не критиковал ее.

Ранее Госдеп США заявил, что антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на 3 миллиарда долларов.

Минфин США в конце января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции США не представляют серьезных угроз для экономики России и россиян.