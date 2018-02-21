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    В Восточной Гуте за два дня погибли более 100 человек - Госдеп

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (418)

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    Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в ходе традиционного брифинга заявила, что "Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников".
    Вид на поврежденные здания в Восточной Гуте в Сирии. Архивное фото
    REUTERS Diaa Al-Din

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. За два дня в Восточной Гуте в Сирии погибли более 100 мирных жителей, сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    "США серьезно обеспокоены ситуацией, складывающейся недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно сообщениям, поступающим к нам, авиаудары нацелены непосредственно на госпитали, где все еще продолжает находиться небольшая гражданская инфраструктура. Это привело к более 100 жертвам среди гражданских в течение 48 часов", — заявила она.

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    Она добавила, что "режим (президента Башара) Асада продолжает эксплуатировать тактику, которая приводит к гуманитарной катастрофе".

    "Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации. Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников", — резюмировала она.

    Накануне сообщалось, что в Сирии подвергся обстрелу российский Центр по примирению.

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