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    Госдеп не исключает санкций против граждан РФ из "списка Мюллера"

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    США - Россия: санкции преткновения (668)

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    Спецпрокурор США Роберт Мюллер на прошлой неделе предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера", сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    "Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность", — ответила она на вопрос журналистов, будут ли санкции в ответ на "список Мюллера".

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    Спецпрокурор США Мюллер в пятницу, 16 февраля, предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

    Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, и сговора с РФ нет. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

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