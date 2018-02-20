Госдеп не исключает санкций против граждан РФ из "списка Мюллера"

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера", сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность", — ответила она на вопрос журналистов, будут ли санкции в ответ на "список Мюллера".

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Спецпрокурор США Мюллер в пятницу, 16 февраля, предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, и сговора с РФ нет. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.