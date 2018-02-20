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    В Сирии подвергся обстрелу российский Центр по примирению

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (417)

    (обновлено: )11602
    По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, массированному обстрелу подверглись также жилые кварталы и гостиницы города Дамаск. Пострадавших среди военнослужащих РФ нет.
    Ситуация в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявил, что подвергся во вторник массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований, пострадавших среди военнослужащих РФ нет.

    "Сегодня массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований из Восточной Гуты подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский Центр по примирению враждующих сторон. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — говорится в сообщении ЦПВС.

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    В минувший четверг, 15 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство подтверждает гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии, но их гражданство необходимо подтвердить.

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