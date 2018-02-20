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    Оппозиция Польши предложила поправки в скандальный закон

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    Лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетына заявил, что его политсила предложила поправки в закон об Институте национальной памяти, "которые исправят ошибки предыдущих поправок".
    Государственный флаг Польши. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" предложила поправки в закон о Холокосте. Об этом заявил лидер политсилы Гжегож Схетына.

    "Кризис сегодня приводит нас в такое место, где мы как политический класс должны реагировать", — сказал Схетына, представляя проект поправок.

    "Мы предлагаем поправки в закон об Институте национальной памяти, которые исправят ошибки предыдущих поправок. Польский парламент должен отреагировать на эту ситуацию", — добавил он.

    По его словам, обеспокоенность оппозиции и необходимость вносить изменения в закон вызваны резкой реакцией международного сообщества. В частности, он упомянул негативную реакцию на закон госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Верховной Рады Украины, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Схетына уточнил, что в предлагаемых поправках расширяется список преступлений, которые были совершены на территории нынешних Белоруссии и Украины помимо Волынской резни, а также отдельно выделяется депортация поляков в Сибирь.

    В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

    В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

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    Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, Израиле и США. 

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