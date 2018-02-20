Эксгумация поляков. Дуда надеется на конкретные шаги Киева

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Польши Дуда расчитывает, что в вопросе эксгумаций останков поляков на территории Украины будут приняты конкретные шаги, заявил вице-глава канцелярии президента Польши Павел Муха в эфире телеканала TVP Info, сообщает Польское радио.

По словам чиновника, польский президент надеется, что, согласно договоренностям между ним и президентом Украины, будут сделаны конкретные шаги.

"Мы верим, что это заявление, слова господина президента, а также заявление канцелярии президента, будут замечены, приняты украинской стороной и, конечно, мы обращаем на это внимание наших украинских партнеров", — отметил Муха, добавив, что недавний визит Дуды в Литву дал очень положительные результаты и улучшил польско-литовские отношения.

Он выразил надежду, что отношения между Польшей и Украиной также улучшатся.

"Этот польско-украинский диалог также нужно вести взвешенно и рассудительно. Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом", — добавил Муха.

Ранее руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что запрет эксгумации останков поляков на территории Украины серьезно подрывает доверие между странами.