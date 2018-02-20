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    Эксгумация поляков. Дуда надеется на конкретные шаги Киева

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    Вице-глава канцелярии президента Польши заявил, что польско-украинский диалог также нужно вести взвешенно и рассудительно: "Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом".
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Польши Дуда расчитывает, что в вопросе эксгумаций останков поляков на территории Украины будут приняты конкретные шаги, заявил вице-глава канцелярии президента Польши Павел Муха в эфире телеканала TVP Info, сообщает Польское радио.

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    По словам чиновника, польский президент надеется, что, согласно договоренностям между ним и президентом Украины, будут сделаны конкретные шаги.

    "Мы верим, что это заявление, слова господина президента, а также заявление канцелярии президента, будут замечены, приняты украинской стороной и, конечно, мы обращаем на это внимание наших украинских партнеров", — отметил Муха, добавив, что недавний визит Дуды в Литву дал очень положительные результаты и улучшил польско-литовские отношения.

    Он выразил надежду, что отношения между Польшей и Украиной также улучшатся.

    "Этот польско-украинский диалог также нужно вести взвешенно и рассудительно. Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом", — добавил Муха.

    Ранее руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что запрет эксгумации останков поляков на территории Украины серьезно подрывает доверие между странами.

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