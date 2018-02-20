В Бельгии врачи умертвили больного, не учитывая его желание

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Бельгии врачи провели эвтаназию пациенту по просьбе его семьи, не учитывая желания самого больного, сообщает Daily Mail.

По словам доктора Виллема Дистелманса из государственной комиссии по эвтаназии, данный случай можно квалифицировать как самое настоящее убийство.

Пожилого пациента с болезнью Паркинсона привезли в клинику в состоянии, в котором он никак не мог добровольно согласиться на эвтаназию, полагает доктор.

Кроме того, он ни разу даже не намекал о том, чтобы уйти из жизни данным способом, заявляет бельгийский врач.

Дистелманс возмущен тем, что специальная врачебная комиссия отказалась передавать материалы дела для расследования в прокуратуру.

В Бельгии эвтаназия разрешена уже 16 лет.

Ранее петиция с предложением законодательно разрешить в Украине эвтаназию была зарегистрирована на сайте президента Петра Порошенко.