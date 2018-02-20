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    В Бельгии врачи умертвили больного, не учитывая его желание

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    Пожилого пациента с болезнью Паркинсона привезли в клинику в состоянии, в котором он никак не мог добровольно согласиться на эвтаназию. Кроме того, он ни разу даже не намекал о том, чтобы уйти из жизни.
    Шприц. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Бельгии врачи провели эвтаназию пациенту по просьбе его семьи, не учитывая желания самого больного, сообщает Daily Mail.

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    По словам доктора Виллема Дистелманса из государственной комиссии по эвтаназии, данный случай можно квалифицировать как самое настоящее убийство.

    Пожилого пациента с болезнью Паркинсона привезли в клинику в состоянии, в котором он никак не мог добровольно согласиться на эвтаназию, полагает доктор.

    Кроме того, он ни разу даже не намекал о том, чтобы уйти из жизни данным способом, заявляет бельгийский врач.

    Дистелманс возмущен тем, что специальная врачебная комиссия отказалась передавать материалы дела для расследования в прокуратуру.

    В Бельгии эвтаназия разрешена уже 16 лет.

    Ранее петиция с предложением законодательно разрешить в Украине эвтаназию была зарегистрирована на сайте президента Петра Порошенко.

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