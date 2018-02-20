В СНГ 20 тыс причастных к терроризму стоят на учете

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Почти 20 тысяч граждан стран СНГ, которые причастны к террористическим и экстремистским структурам, были взяты на учет пограничными органами Содружества.

Читайте также: Донбасс: "все понимают, что там нет террористов"

Об этом заявил руководитель департамента Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин.

"В настоящее время (по подозрению) в причастности к террористическим и экстремистским структурам на пограничном учете стран Содружества находится около 20 тысяч граждан СНГ", — сказал Дружинин в ходе совещания руководителей национальных антитеррористических центров СНГ.

Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ заблокировали более 30 сайтов международных террористических организаций, запрещенных в Украине.