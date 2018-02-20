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    В СНГ 20 тыс причастных к терроризму стоят на учете

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    В настоящее время по подозрению в причастности к террористическим и экстремистским структурам на пограничном учете стран Содружества находится около 20 тысяч граждан СНГ.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Почти 20 тысяч граждан стран СНГ, которые причастны к террористическим и экстремистским структурам, были взяты на учет пограничными органами Содружества.

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    Об этом заявил руководитель департамента Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин.

    "В настоящее время (по подозрению) в причастности к террористическим и экстремистским структурам на пограничном учете стран Содружества находится около 20 тысяч граждан СНГ", — сказал Дружинин в ходе совещания руководителей национальных антитеррористических центров СНГ.

    Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ заблокировали более 30 сайтов международных террористических организаций, запрещенных в Украине.

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