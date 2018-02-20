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    В мире

    Евросоюз готовится к торговой войне с США - СМИ

    (обновлено: )41440
    Во главе ответного списка Европейской комиссии на ввод пошлин - сельскохозяйственная продукция из Соединенных Штатов, в том числе картофель и помидоры.
    Флаги ЕС
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Если запланированные Вашингтоном ограничения на импорт стали и алюминия затронут и европейские предприятия, то ЕС уже в течение нескольких дней может ввести ответные пошлины на важную продукцию из Соединенных Штатов. Об этом сообщает во вторник, 20 февраля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.

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    Фото twitter.com/BloombergTVM
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    При этом штрафные пошлины могут быть введены на самый широкий перечень американских продуктов от апельсинового сока до мотоциклов и виски.

    По словам собеседников издания, во главе списка Еврокомиссии — сельскохозяйственная продукция из США, в том числе картофель и помидоры. При этом европейцы хотят усилить чувствительность ответных мер тем, что удар предполагается нанести по товарам, имеющим большое значение для избирательных округов ближайших сторонников президента США Дональда Трампа.

    Речь идет, в частности о мотоциклах, поскольку головной офис Harley Davidson находится в штате Висконсин, откуда выдвинулся в конгрессмены спикер Палаты представителей Пол Райан.

    В список Еврокомиссии включен и виски Bourbon, который производится, в основном, в Теннесси и Кентукки — на родине соратника Трампа Митча Макконнелла, являющегося лидером республиканского большинства в Сенате. Как отмечает FAZ, Еврокомиссия взяла за основу перечень товаров, составленный еще во времена последнего крупного торгового конфликта с США при президенте Джордже Буше-младшем, но актуализировала его.

    В конце минувшей недели министр торговли США Уилбур Росс предложил ввести широкомасштабные протекционистские пошлины на поставки алюминия и стали из 14 стран, чтобы защитить "национальную безопасность США".

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