В Германии боятся, что "Северный поток-2" расколет Евросоюз

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Немецкие депутаты выступили против строительства газопровода "Северный поток-2", считая, что реализация этого проекта приведет "к расколу ЕС и утрате доверия", сообщает DW.

Семь депутатов Бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП) обнародовали совместное заявление.

По словам депутатов, совместная работа с Россией не должна означать, что "немцы и россияне о чем-либо договариваются через головы" партнеров Берлина по Европейскому Союзу.

Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польше, Словакии и Украине и новое правительство Германии должно открыто заявить о своей позиции в вопросе газопровода.

Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" в конечном итоге это может усилить позиции "Газпрома" в Европе и лишить Украину заработка от транзита газа.