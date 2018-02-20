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    В Германии боятся, что "Северный поток-2" расколет Евросоюз

    (обновлено: )31604
    Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польше, Словакии и Украине и новое правительство Германии должно открыто заявить о своей позиции в вопросе газопровода.
    Флаг Германии
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Немецкие депутаты выступили против строительства газопровода "Северный поток-2", считая, что реализация этого проекта приведет "к расколу ЕС и утрате доверия", сообщает DW.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Нам нужен газ, откройте шпроты. Балтия и "Северный поток-2"

    Семь депутатов Бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП) обнародовали совместное заявление.

    По словам депутатов, совместная работа с Россией не должна означать, что "немцы и россияне о чем-либо договариваются через головы" партнеров Берлина по Европейскому Союзу.

    Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польше, Словакии и Украине и новое правительство Германии должно открыто заявить о своей позиции в вопросе газопровода.

    Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" в конечном итоге это может усилить позиции "Газпрома" в Европе и лишить Украину заработка от транзита газа.

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