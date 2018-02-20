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    В мире

    Интернет в Британии будут раздавать через церковь

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    Министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Мэтт Хэнкок и епископ Манчестера Дэвид Уолкер заявили, что стороны будут работать вместе с мобильными и интернет-операторами.
    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Мобильные операторы Великобритании решили установить антенны в церковные шпили по всей стране для обеспечения связью всех регионов, пишет газета Telegraph.

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    Соглашение по улучшению качества связи в сельской местности подписали представители правительства и Церкви Англии.

    Министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Мэтт Хэнкок и епископ Манчестера Дэвид Уолкер заявили, что стороны будут работать вместе с мобильными и интернет-операторами.

    "Это соглашение с Церковью Англии означает, что даже здания XV века могут помочь Великобритании улучшить жизни людей", — сказал Хэнкок.

    Операторы будут улучшать качество связи, устанавливая антенны на шпилях и башнях более 16 тысяч церквей, пишет газета.

    Сообщается, что сейчас установлены антенны на сотне английских церквей в епархиях Нориджа и Челмсфорда.

    Как сообщалось ранее, физики нашли новый метод для передачи больших объемов квантовых данных на большие расстояния.

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