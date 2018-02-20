Интернет в Британии будут раздавать через церковь

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Мобильные операторы Великобритании решили установить антенны в церковные шпили по всей стране для обеспечения связью всех регионов, пишет газета Telegraph.

Соглашение по улучшению качества связи в сельской местности подписали представители правительства и Церкви Англии.

Министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Мэтт Хэнкок и епископ Манчестера Дэвид Уолкер заявили, что стороны будут работать вместе с мобильными и интернет-операторами.

"Это соглашение с Церковью Англии означает, что даже здания XV века могут помочь Великобритании улучшить жизни людей", — сказал Хэнкок.

Операторы будут улучшать качество связи, устанавливая антенны на шпилях и башнях более 16 тысяч церквей, пишет газета.

Сообщается, что сейчас установлены антенны на сотне английских церквей в епархиях Нориджа и Челмсфорда.

Как сообщалось ранее, физики нашли новый метод для передачи больших объемов квантовых данных на большие расстояния.