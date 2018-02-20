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    Президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы

    (обновлено: )24423
    Утвержденный президентом Казахстана новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики, сообщила пресс-служба главы государства.

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    В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.

    Утвержденный президентом новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

    До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.

    Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".

    Ранее сообщалось, что в 2021-2023 годах планируется приступить к выдаче паспортов, удостоверений личности и других документов на государственном языке на основе латинской графики. На 2024-2025 годы запланирован поэтапный перевод делопроизводства местных властей, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику.

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