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    Трамп стал последним в рейтинге величия президентов США

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    Авраам Линкольн возглавил список со средним рейтингом в 95,03 из 100, за ним следовал первый глава государства Джордж Вашингтон с 92,59 баллами из 100, следом шли Франклин Делано Рузвельт и Теодор Рузвельт.
    Дональд Трамп
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов, который был составлен на основе опроса ученых-политологов, сообщили организаторы опроса.

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    Специалисты Хьюстонского университета и Университета Бойсе (Айдахо) провели ежегодный опрос, на который ответили 170 действующих экспертов, являющихся членами президентской секции Американской ассоциации политических наук. Их просили ранжировать всех глав государства по шкале от 0 до 100, оценив величие президентов в истории.

    Авраам Линкольн возглавил список со средним рейтингом в 95,03 из 100, за ним следовал первый глава государства Джордж Вашингтон с 92,59 баллами из 100, следом шли Франклин Делано Рузвельт, Теодор Рузвельт, Томас Джефферсон, Гарри Труман, Дуайт Эйзенхауэр. Распределение первых семи мест не изменилось с 2014 года, когда впервые был проведен соответствующий опрос. На восьмом месте оказался Барак Обама со средним рейтингом в 71 балл, поднявшись на 10 мест с момента прошлого опроса.

    Трамп оказался на последнем месте со средними 12,34 баллами из 100. Трамп существенно отстал даже от тех президентов, чья деятельность традиционно оценивается историками в негативном ключе, включая Джеймса Бьюкенена, Уильяма Генри Гаррисона и Франклина Пирса.

    В США в понедельник отмечается федеральный праздник — День президентов.

    Напомним, ранее президента США Дональда Трампа обвинили в измене своей супруге Мелании.

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