Украинец осужден в Белоруссии за провоз охотничьего ружья

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинца в Белоруссии приговорили к 3 годам и 3 месяцем лишения свободы за перевоз охотничьего ружья через границу. Решение вынес суд Столинского района Брестской области, передает белорусская служба "Радио Свобода".

Минюст Украины обратился в Минск с просьбой экстрадировать украинца на родину, чтобы он получил наказание по украинскому законодательству. Но белорусский суд посчитал ходатайство безосновательным из-за того, что в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным.

Если Министерство юстиции не будет оспаривать судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Белоруссии.

Сейчас украинец находится в исправительной колонии № 2 управления Департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии по Брестской области. Украинца осудили по части первой статьи 333-1 (незаконное перемещение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

В начале февраля Генпрокуратура отдала под суд гражданина Белоруссии за шпионаж.