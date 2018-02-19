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    Украинец осужден в Белоруссии за провоз охотничьего ружья

    (обновлено: )6611
    В украинском Минюсте сделали запрос с просьбой экстрадировать украинца на родину, чтобы он получил наказание по законодательству Украины. Однако белорусский суд посчитал ходатайство безосновательным.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинца в Белоруссии приговорили к 3 годам и 3 месяцем лишения свободы за перевоз охотничьего ружья через границу. Решение вынес суд Столинского района Брестской области, передает белорусская служба "Радио Свобода".

    Минюст Украины обратился в Минск с просьбой экстрадировать украинца на родину, чтобы он получил наказание по украинскому законодательству. Но белорусский суд посчитал ходатайство безосновательным из-за того, что в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным.

    Если Министерство юстиции не будет оспаривать судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Белоруссии.

    Сейчас украинец находится в исправительной колонии № 2 управления Департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии по Брестской области.  Украинца осудили по части первой статьи 333-1 (незаконное перемещение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

    В начале февраля Генпрокуратура отдала под суд гражданина Белоруссии за шпионаж.

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