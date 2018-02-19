"Не принесет результатов". Грузия не спешит со вступлением в ЕС - МИД

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Грузия на данном этапе считает нецелесообразным подавать запрос на членство в Евросоюзе, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на комитетских заседаниях в парламенте страны.

"Подача официального заявления в связи с членством в Евросоюзе на данный момент не планируется. Правительство Грузии не думает об этом, так как мы считаем, что сейчас неподходящее время и на данном этапе это не принесет никаких результатов", — заявил Джанелидзе.

Министр добавил, что страна продолжит путь к евроинтеграции и будет выполнять все задачи для достижения успеха в будущем.

Ранее правительство Грузии объявило, что главными внешнеполитическими приоритетами для страны являются вступление в НАТО и Евросоюз, углубление стратегического партнерства с США и соседними странами, нормализация отношений с Россией. Грузия в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, в марте прошлого года граждане страны получили возможность безвизового въезда в государства Шенгенской зоны.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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