наверх
19.02.201816:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    В мире

    Украинки задержаны в Белграде за съемку здания разведки

    (обновлено: )14430
    Вместе с украинками были задержаны и граждане США. Как отмечается, съемку здания в самом центре города задержанные попытались провести с помощью дрона.
    Полиция Сербии
    Сайт МВД Сербии

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Военная полиция Сербии задержала двух американцев и двух украинок за видеосъемку здания старого Генштаба в Белграде, где расположены Военно-разведывательное агентство (ВОА) и Агентство военной безопасности (ВБА), передает национальное Радио и телевидение Сербии (РТС).

    Сообщается, что съемку здания в самом центре города задержанные попытались провести с помощью дрона.

    Смотрите также: Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27

    "Задержанные иностранные граждане переданы гражданской полиции, которая совместно с прокуратурой разбирает случай", — сообщил телеканал со ссылкой на источник в Минобороны.

    Ранее президент страны Александр Вучич сообщил журналистам в Белграде, что задержаны иностранные граждане, но по его словам "речь не идет о чем-то особенно опасном".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаг Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?