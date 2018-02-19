Украинки задержаны в Белграде за съемку здания разведки

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Военная полиция Сербии задержала двух американцев и двух украинок за видеосъемку здания старого Генштаба в Белграде, где расположены Военно-разведывательное агентство (ВОА) и Агентство военной безопасности (ВБА), передает национальное Радио и телевидение Сербии (РТС).

Сообщается, что съемку здания в самом центре города задержанные попытались провести с помощью дрона.

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"Задержанные иностранные граждане переданы гражданской полиции, которая совместно с прокуратурой разбирает случай", — сообщил телеканал со ссылкой на источник в Минобороны.

Ранее президент страны Александр Вучич сообщил журналистам в Белграде, что задержаны иностранные граждане, но по его словам "речь не идет о чем-то особенно опасном".