Странное блюдо. Американец и индиец приготовили сэндвич с планетой Земля

КИЕВ, 19 фев — РИа Новости Украина. Сент-Джон из Миннесоты, Соединенная Штаты, решил сделать так называемый сэндвич с планетой Земля.

Находчивый парень отыскал нашел незнакомца в Индии, который помог ему осуществить план.

Как рассказал парень изданию mashable.com, рецепт сэндвича прост: американец кладет хлеб на землю в США, а индиец делает то же самое в своей — на другом конце света и бутерброд готов.

Парни согласовали временной промежуток и одновременно положили куски хлеба на Землю.

После "эксперимента" Ли и Субаш подружились.

Ранее сообщалось, что французы признали мясо по-бургундски наиболее характерным блюдом национальной кухни, свидетельствуют результаты опроса института социологических исследований Toluna.