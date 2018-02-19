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    В мире

    Странное блюдо. Американец и индиец приготовили сэндвич с планетой Земля

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    Парень Сент-Джон из американской Миннесоты придумал, как сделать сэндвич из планеты Земля. Для этого он нашел единомышленника из Индии.
    Сэндвич с землей
    mashable.com

    КИЕВ, 19 фев — РИа Новости Украина. Сент-Джон из Миннесоты, Соединенная Штаты, решил сделать так называемый сэндвич с планетой Земля.

    Конкурс по поеданию насекомых в Китае
    ZUMA Press/ Global Look Press
    Червяки на блюдечке. В Китае прошел конкурс по поеданию насекомых

    Находчивый парень отыскал нашел незнакомца в Индии, который помог ему осуществить план.

    Как рассказал парень изданию mashable.com, рецепт сэндвича прост: американец кладет хлеб на землю в США, а индиец делает то же самое в своей — на другом конце света и бутерброд готов. 

    Парни согласовали временной промежуток и одновременно положили куски хлеба на Землю.

    После "эксперимента" Ли и Субаш подружились.

    Ранее сообщалось, что французы признали мясо по-бургундски наиболее характерным блюдом национальной кухни, свидетельствуют результаты опроса института социологических исследований Toluna.

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