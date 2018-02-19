Ученый выяснил, почему пауки "любят" автомобили

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Австралийский арахнолог доктор Роберт Рэйвен, который работает в музее Квинсленда в ходе многолетних экспериментов выяснил, что пауки при вибрации начинают терять над собой и движутся к источнику колебаний, которым зачастую становятся полноприводные автомобили, сообщает dailymail.co.uk.

Рэйвен рассказал о случае с жительницей Австралии, которая обнаружила в рюкзаке своего сына-школьника паука. Женщина намеревалась подать на учебное заведение в суд, но мужчина разъяснил ей, что паук изначально залез в полноприводный автомобиль женщины, когда та ожидала сына у школы, не выключив в машине двигатель.

Ученый успокаивает владельцев новых авто, двигатели которой работают не так шумно и уже не способны привлечь пауков, которые реагируют только на старые дизельные автомобили.

Пауки в Австралии часто забираются в автомобили, что приводит к странным последствиям. Так в 2016 году житель Австралии утопил свой автомобиль в озере, заметив в машине паука-охотника, рассказывает издание.

Ранее сообщалось, что на Мадагаскаре арахнологи открыли сразу 18 ранее неизвестных видов пауков. Авторы изучили многочисленные коллекции, собранные их коллегами во время предыдущих экспедиций на остров, и систематизировали их данные, связав сотни экземпляров архидовых пауков с соответствующими условиями обитания