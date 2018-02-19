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    Ученый выяснил, почему пауки "любят" автомобили

    (обновлено: )207
    Арахнолог доктор Роберт Рэйвен выяснил, что пауки, чувствуя сильную вибрацию, движутся к источнику колебаний, которым чаще всего является полноприводный автомобиль.
    Паук Каракурт (Черная вдова)
    wikipedia

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Австралийский арахнолог доктор Роберт Рэйвен, который работает в музее Квинсленда в ходе многолетних экспериментов выяснил, что пауки при вибрации начинают терять над собой и движутся к источнику колебаний, которым зачастую становятся полноприводные автомобили, сообщает dailymail.co.uk.

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    РИА Новости Украина
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    Рэйвен рассказал о случае с жительницей Австралии, которая обнаружила в рюкзаке своего сына-школьника паука. Женщина намеревалась подать на учебное заведение в суд, но мужчина разъяснил ей, что паук изначально залез в полноприводный автомобиль женщины, когда та ожидала сына у школы, не выключив в машине двигатель.

    Ученый успокаивает владельцев новых авто, двигатели которой работают не так шумно и уже не способны привлечь пауков, которые реагируют только на старые дизельные автомобили.

    Пауки в Австралии часто забираются в автомобили, что приводит к странным последствиям. Так в 2016 году житель Австралии утопил свой автомобиль в озере, заметив в машине паука-охотника, рассказывает издание.

    Ранее сообщалось, что на Мадагаскаре арахнологи открыли сразу 18 ранее неизвестных видов пауков. Авторы изучили многочисленные коллекции, собранные их коллегами во время предыдущих экспедиций на остров, и систематизировали их данные, связав сотни экземпляров архидовых пауков с соответствующими условиями обитания

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