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    В Узбекистане должников за коммуналку не будут выпускать за границу

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    Глава государства поручил профильным министерствам и ведомствам "разработать и внедрить с 1 мая общедоступную базу данных должников, в том числе за поставленные энергоресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, а также по исполнительным документам".
    Флаг Узбекистана
    РИА Новости

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Запрет на услуги международных пассажирских перевозок введут с 1 мая в Узбекистане для должников по уплате платежей за воду и электроэнергию, соответствующий указ президента Шавката Мирзиеева обнародован в понедельник на сайте национальной системы законодательства республики.

    Флаг Узбекистана с черной ленточкой
    REUTERS Muhammadsharif Mamatkulov
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    Глава государства поручил профильным министерствам и ведомствам "разработать и внедрить с 1 мая 2018 года общедоступную базу данных должников, в том числе за поставленные энергоресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, а также по исполнительным документам", говорится в тексте документа.

    В соответствии с указом, установлено, что физические и юридические лица — должники, включаемые в базу данных, будут "не вправе совершать крупные сделки, получать отдельные виды финансово-кредитных услуг, услуг международных пассажирских перевозок, а также государственных услуг".

    Мирзиеев поручил министерствам и ведомствам к апрелю внести в правительство проекты нормативно-правовых актов, направленных на реализацию данного решения.

    В конце мая 2017 года Мирзиеев своим указом создал Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре республики, отвечающее за погашение задолженностей за электроэнергию и газ. Бюро предоставлены полномочия отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случае несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов бюро, а также при выявлении фактов хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям.

    По данным Бюро, общий объем задолженности за газ и электроэнергию физических и юридических лиц в Узбекистане на середину 2017 года составлял более 5 триллионов сумов (около 620 миллионов долларов).

    Напомним, с 1 января 2018 года в Узбекистане практика сбора металлолома образовательными и медицинскими учреждениями запрещена.

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