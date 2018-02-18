Посольство Польши в Тель-Авиве изрисовали оскорблениями

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в одном из важнейших городов Израиля Тель-Авиве неизвестные напали на посольство Польши в стране. В частности, злоумышленники расписали доску объявлений и вход на территорию диппредставительства непристойными надписями и свастикой.

Как сообщает израильский 9 Канал, надписи типа "убийцы" и другие непристойности были сделаны на английском языке.

Также как на воротах, так и на доске объявлений можно было увидеть свастику.

Отмечается, что правоохранители, прибывшие на место инцидента, возбудили уголовное дело по факту вандализма.

Напомним,в Харькове облили краской памятник УПА.