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    Биткоину предрекли рост курса до $40 тыс

    (обновлено: )81601
    По мнению эксперта Лью Классена, сто­и­мость пер­вой крип­то­ва­лю­ты резко вы­рас­тет до $40 тыс до конца 2018 года. Он также добавил, что крип­то­ры­нок будет под­вер­жен вы­со­кой во­ла­тиль­но­сти еще при­мер­но полгода.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава Bitcoin Foundation Лью Классен вы­ска­зал­ся по по­во­ду бу­ду­ще­го раз­ви­тия рынка крип­то­ва­лют. Об этом Пишет Business Insider.

    Экс­перт считает, что сто­и­мость пер­вой крип­то­ва­лю­ты резко вы­рас­тет до $40 тыс до конца 2018 года, а 90% альт­ко­и­нов обес­це­нят­ся, так как они не имеют пер­спек­тив для раз­ви­тия.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Не рано ли хоронить биткоин?

    "Крип­то­ва­лю­ты по своей при­ро­де новы, вос­хи­ти­тель­ны и чрез­вы­чай­но рис­ко­ван­ны", — отмечает Клас­се­н.

    Он уве­рен, что обес­це­ни­ва­ние крип­то­ва­лют — хо­ро­ший признак. Таким об­ра­зом "рынок ре­ша­ет про­бле­му са­мо­сто­я­тель­но": мно­гие мо­не­ты со­зда­ют­ся, чтобы их раз­ра­бот­чи­ки могли обо­га­тить­ся.

    По про­гно­зу ру­ко­во­ди­те­ля Bitcoin Foundation, крип­то­ры­нок будет под­вер­жен вы­со­кой во­ла­тиль­но­сти еще при­мер­но полгода, после чего сто­и­мость бит­ко­и­на нач­нет резко расти в чет­вер­том квар­та­ле 2018 года.

    Этого вре­ме­ни до­ста­точ­но, чтобы ис­пра­вить неко­то­рые недо­че­ты про­грамм­но­го кода мо­не­ты, счи­та­ет Клас­сен, по­это­му цена в $40 000 может быть вполне оправ­да­на.

    Напомним, по мнению некоторых экспертов,  биткоин является пузырем, который уже начал лопаться.

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