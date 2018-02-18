Биткоину предрекли рост курса до $40 тыс

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава Bitcoin Foundation Лью Классен высказался по поводу будущего развития рынка криптовалют. Об этом Пишет Business Insider.
Эксперт считает, что стоимость первой криптовалюты резко вырастет до $40 тыс до конца 2018 года, а 90% альткоинов обесценятся, так как они не имеют перспектив для развития.
"Криптовалюты по своей природе новы, восхитительны и чрезвычайно рискованны", — отмечает Классен.
Он уверен, что обесценивание криптовалют — хороший признак. Таким образом "рынок решает проблему самостоятельно": многие монеты создаются, чтобы их разработчики могли обогатиться.
По прогнозу руководителя Bitcoin Foundation, крипторынок будет подвержен высокой волатильности еще примерно полгода, после чего стоимость биткоина начнет резко расти в четвертом квартале 2018 года.
Этого времени достаточно, чтобы исправить некоторые недочеты программного кода монеты, считает Классен, поэтому цена в $40 000 может быть вполне оправдана.
Напомним, по мнению некоторых экспертов, биткоин является пузырем, который уже начал лопаться.