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    В Черное море вошли два американских эсминца

    (обновлено: )15802
    Как отметил командующий Шестым флотом ВМС США Кристофер Грейди, присутствие двух кораблей демонстрирует приверженность США к обеспечению стабильности в регионе.
    Эсминец США Carney
    wikipedia

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. 

    Эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
    twitter.com/NATO_MARCOM
    Британский эсминец в Черном море "поставили на счетчик"
    В воды Черного моря вошел американский ракетный эсминец Carney вслед за эсминцем Ross, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

    "Наше решение задействовать сразу два корабля в Черном море одновременно является упреждающей мерой, а не ответной реакцией", – заявил командующий Шестым флотом ВМС США Кристофер Грейди.

    По его словам, присутствие двух кораблей демонстрирует приверженность США к обеспечению стабильности в регионе.

    Накануне эсминец США, атаковавший аэродром в Сирии в апреле 2017 года, также вошел в Черное море.

    Напомним, 30 января в акваторию Черного моря вошли эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат "Газиантеп".

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