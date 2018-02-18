В Черное море вошли два американских эсминца

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина.

В воды Черного моря вошел американский ракетный эсминец Carney вслед за эсминцем Ross, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Наше решение задействовать сразу два корабля в Черном море одновременно является упреждающей мерой, а не ответной реакцией", – заявил командующий Шестым флотом ВМС США Кристофер Грейди.

По его словам, присутствие двух кораблей демонстрирует приверженность США к обеспечению стабильности в регионе.

Накануне эсминец США, атаковавший аэродром в Сирии в апреле 2017 года, также вошел в Черное море.

Напомним, 30 января в акваторию Черного моря вошли эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат "Газиантеп".