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    В Лондоне подрались коты премьер-министра и главы МИД Великобритании

    (обновлено: )43540
    На Даунинг-стрит, 10 произошла драка котов Ларри и Палмерстон. В схватке победу одержал кот британского Министерства иностранных дел, а кот премьера потерял ошейник и "немного шерсти".
    Кот британского премьера Ларри (слева) подрался с котом главы МИД Великобритании
    Фото twitter.com/NickDixonITV

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Лондоне на Даунинг-стрит возле резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй кот главы британского правительства подрался с котом министра иностранных дел Бориса Джонсона.

    Фото драки опубликовал в Twitter журналист Дик Никсон, который стал свидетелем схватки домашних животных.

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    По его словам, кот премьера — Ларри — в результате проиграл битвы с соперником по кличке Палмерстон, потерял ошейник с изображением британского флага и "немного шерсти".

    Коту Ларри, который проживает на Даунинг-стрит, 10 уже более двенадцати лет. В Twitter-аккаунте кота позднее был опубликован репост сообщения Никсона с единственным словом "ай".

    Кот Палмерстон известен и тем, что ранее его запретили подкармливать из-за того, что он отказался ловить мышей.

    Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины взяли на "работу" кота по кличке Амбассадор.

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