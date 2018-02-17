В Лондоне подрались коты премьер-министра и главы МИД Великобритании

Фото twitter.com/NickDixonITV

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Лондоне на Даунинг-стрит возле резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй кот главы британского правительства подрался с котом министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Фото драки опубликовал в Twitter журналист Дик Никсон, который стал свидетелем схватки домашних животных.

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По его словам, кот премьера — Ларри — в результате проиграл битвы с соперником по кличке Палмерстон, потерял ошейник с изображением британского флага и "немного шерсти".

Коту Ларри, который проживает на Даунинг-стрит, 10 уже более двенадцати лет. В Twitter-аккаунте кота позднее был опубликован репост сообщения Никсона с единственным словом "ай".

Кот Палмерстон известен и тем, что ранее его запретили подкармливать из-за того, что он отказался ловить мышей.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины взяли на "работу" кота по кличке Амбассадор.