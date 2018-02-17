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    Резолюцию об использовании дронов в террористических целях внесут в ОБСЕ

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    Спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию международному терроризму Николай Ковалев озвучил инициативу о необходимости подготовки резолюции, касающейся беспилотников.
    Беспилотник. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию международному терроризму, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев рассчитывает летом внести в ПА ОБСЕ проект резолюции, направленной против использования беспилотных летательных аппаратов в террористических целях.

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    Ковалев в начале февраля принимал участие в работе спецкомитета ПА ОБСЕ по противодействию терроризму в Брюсселе, где обсуждалась соответствующая резолюция.

    "Мною была озвучена инициатива о необходимости подготовки резолюции, касающейся беспилотников. Потому что эта проблема общемировая, и для региона ОБСЕ она особенно актуальна, поскольку практически бесконтрольно продаются неизвестно кому, неизвестно в чьи руки попадают беспилотники. Готовят пилотов, которые управляют этими беспилотниками, тоже бесконтрольно. Во всех странах одна и та же проблема: эта деятельность не лицензируется и слабо контролируется, поэтому, конечно, требуется совершенствование законодательства", — рассказал РИА Новости Ковалев.

    Как добавил Ковалев, в рамках заседания в Брюсселе была достигнута договоренность, что резолюция может быть подготовлена спецкомитетом по противодействию международному терроризму и внесена в ПА ОБСЕ.

    "Мы соберемся через неделю уже в Вене на заседании и обсудим по срокам, когда это будет. Но я думаю, что реально где-то на следующем заседании Парламентской ассамблеи, летом, скорее всего", — заявил парламентарий, добавив, что скорее всего выступит автором и инициатором резолюции.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что количество беспилотных летальных аппаратов в вооруженных силах Украины в 2018 году будет увеличено в 4,5 раза.

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