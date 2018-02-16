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    В мире

    Спор из-за овец лишил жизни 36 человек в Нигерии

    (обновлено: )199
    Как отмечают иностранные СМИ, мужчина, укравший животных, уговорил знакомых бандитов напаст на охотников, которые уличили его в воровстве. Конфликт перерос в смертельное побоище.
    Погибшие в результате стрельбы из-за скота в Африке люди
    @amkareto

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В деревне Биране в нигерийском штате Замфара 36 человек были убиты во время перестрелки из-за стада скота, сообщает News Agency Of Nigeria.

    По данным полиции, несколько дней назад местные охотники обнаружили пастуха со стадом, в котором, предположительно, были краденые домашние животные, в том числе овцы. Мужчина бросил их и скрылся в зарослях, после чего направился в соседний район к знакомым бандитам, чтобы уговорить их напасть на охотников. На следующий день злоумышленники устроили засаду среди кустарников и деревьев, завязалась перестрелка.

    После произошедшего на место прибыли полицейские и военные.  Поиски преступников продолжаются.

    Напомним, в Нигерии мужчине удавалось 15 лет выдавать себя за адвоката из Украины.

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