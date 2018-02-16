Спор из-за овец лишил жизни 36 человек в Нигерии

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В деревне Биране в нигерийском штате Замфара 36 человек были убиты во время перестрелки из-за стада скота, сообщает News Agency Of Nigeria.

По данным полиции, несколько дней назад местные охотники обнаружили пастуха со стадом, в котором, предположительно, были краденые домашние животные, в том числе овцы. Мужчина бросил их и скрылся в зарослях, после чего направился в соседний район к знакомым бандитам, чтобы уговорить их напасть на охотников. На следующий день злоумышленники устроили засаду среди кустарников и деревьев, завязалась перестрелка.

После произошедшего на место прибыли полицейские и военные. Поиски преступников продолжаются.

Напомним, в Нигерии мужчине удавалось 15 лет выдавать себя за адвоката из Украины.