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    "Сговор против США". 13 россиянам предъявили серьезное обвинение

    (обновлено: )41010
    Как утверждается в сообщении, лица из РФ хотели распространить "дискредитирующую информацию" о кандидатах в президенты США. Кроме того, обвиняемые россияне выдавали себя за американских активистов.
    Флаг США
    REUTERS Gary Cameron

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении.

    В пятницу офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан России, в их числе Евгений Пригожин, и трех компаний, включая Агентство интернет-исследований, в связи с "вмешательством в выборы".

    В обвинительном заключении говорится, что лица из РФ хотели распространить "дискредитирующую информацию" о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также поддержать демократического кандидата Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.

    При этом утверждается, что обвиняемые граждане РФ выдавали себя за американские организации и активистов, устраивали реальные протесты в США и организовывали оплату участия в них реальных американских граждан с помощью российских банковских счетов. Кроме того, по заявлению Мюллера, обвиняемые ездили в США, чтобы собирать "разведывательную информацию", необходимую для вмешательства в выборы.

    Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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