В ЕС намерены применить силы быстрого реагирования

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Евросоюз уже в текущем году может впервые задействовать собственные силы быстрого реагирования — боевые группы — в одном из кризисных регионов, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"В ближайшие месяцы мы сможем работать по развертыванию боевой группы. Я ожидаю прогресса от экспертного комитета уже в этом месяце", — сказала она, выступая в Софии на конференции по европейской политике в области безопасности.

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По словам Могерини, "мы видим много театров, где они (боевые группы — Ред.) могут изменить ситуацию во имя глобального мира и безопасности, что также в интересах нашей безопасности".

Евросоюз еще в июне 2017 года договорился о постоянном механизме финансирования развертывания боевых групп Евросоюза — подразделений быстрого реагирования, которые еще ни разу не использовались.

Так называемые боевые группы являются силами быстрого реагирования ЕС и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих.

Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.