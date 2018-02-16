наверх
16.02.201820:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    В мире

    В ЕС намерены применить силы быстрого реагирования

    (обновлено: )36821
    Отметим, что боевые группы являются силами быстрого реагирования ЕС и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих.
    Флаг Евросоюза
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Евросоюз уже в текущем году может впервые задействовать собственные силы быстрого реагирования — боевые группы — в одном из кризисных регионов, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    "В ближайшие месяцы мы сможем работать по развертыванию боевой группы. Я ожидаю прогресса от экспертного комитета уже в этом месяце", — сказала она, выступая в Софии на конференции по европейской политике в области безопасности.

    Читайте также: Мюнхен-2018: опасная конференция по безопасности

    По словам Могерини, "мы видим много театров, где они (боевые группы — Ред.) могут изменить ситуацию во имя глобального мира и безопасности, что также в интересах нашей безопасности".

    Евросоюз еще в июне 2017 года договорился о постоянном механизме финансирования развертывания боевых групп Евросоюза — подразделений быстрого реагирования, которые еще ни разу не использовались.

    Так называемые боевые группы являются силами быстрого реагирования ЕС и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих.

    Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Ярослав Павловский
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?