Столтенберг предупредил: США наращивают военное присутствие в Европе

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США наращивают своё военное присутствие в Европе, увеличивая число военных и вооружений.

"Вовлечение США в дела альянса очень высоко, мы это подтвердили во время моего визита в Белый дом. США остаются приверженными НАТО не только на словах, но и на деле", — сказал Столтенберг журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас, после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово. США остаются приверженными альянсу", — добавил он.

Как сообщалось ранее, министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса.