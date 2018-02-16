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    Столтенберг предупредил: США наращивают военное присутствие в Европе

    (обновлено: )8401
    Как отметил Столтенберг, "после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово".
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США наращивают своё военное присутствие в Европе, увеличивая число военных и вооружений.

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    "Вовлечение США в дела альянса очень высоко, мы это подтвердили во время моего визита в Белый дом. США остаются приверженными НАТО не только на словах, но и на деле", — сказал Столтенберг журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Сейчас, после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово. США остаются приверженными альянсу", — добавил он.

    Как сообщалось ранее, министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса.

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