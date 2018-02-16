Власти Грузии объявили об эпидемии кори в стране

скриншот видео youtube

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Эпидемическая вспышка кори охватила Грузию, заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"Корь нас атакует. Скрывать нечего — у нас в стране эпидемическая вспышка", — заявил Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, случаи заболевания корью увеличились с начала года в два раза. В частности, в течение января зафиксированы 102 случая инфицирования вирусом; по данным на 16 февраля, зафиксированы уже 268 случая.

"Особенно много (случаев заболевания — ред.) отмечено в регионе Аджария – около 65-70%. Однако в Тбилиси уже тоже фиксируются случаи", — заявил Гамкрелидзе.

Он в очередной раз призвал жителей страны пройти иммунизацию, "защитить себя и окружающих". Гамкрелидзе добавил, что в стране очень много непривитых детей.

В Грузии за последние годы возросло число родителей, отказывающихся ставить прививки своим детям. Они уверены, что вакцина может вызвать разного вида патологии и осложнения. При этом Минздрав, Центр по контролю над заболеваниями и ведущие педиатры всегда призывают к вакцинации.

Читайте также: Вслед за корью и дифтерией украинцев атакует грипп

Самая широкомасштабная эпидемия фиксировалась в Грузии в 2004–2005 годах (более 8,3 тысячи случаев) и 2013-2015 годах (около 11 тысяч случаев).

Минздрав Украины сообщил ранее, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

Смотрите также: Корь в Украине: карта очагов эпидемии

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.