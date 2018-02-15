Белый дом обвинил Россию в глобальной хакерской атаке на Украину

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы.

"В июне 2017 российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространился по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке", — заявляет Белый дом.

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Также отмечается, что вирус стал "частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".

"На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ", — резюмирует Белый дом.

В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными. Тем не менее накануне МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya.