Нападение на посольство Украины в Афинах: анархисты взяли ответственность

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. За нападение на посольство Украины в Греции ответственность взяла на себя неизвестная ранее анархистская организация "Бригада Алексей Мозговой", ее заявление опубликовано на портале анархистов Греции, передает РИА Новости.

"Наше нападение было ответом на государственный переворот и националистический мятеж, организованный США и Европейским Союзом в ноябре 2013 года на Украине. Это бывшая советская республика, которая является ключевой в транспортировке природного газа из России в Европу, и которая должна быть полностью пристегнута к колеснице США и ЕС. Сегодня Украина находится под сапогом устроившего переворот правительства, под надзором МВФ, с нацистскими штурмовыми батальонами, являющимися органической частью официальной армии", — говорится в заявлении организации.

"Наша атака — в честь антифашистов, убитых с 2013 года до сегодняшнего дня, десятков убитых в Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Это дань уважения руководителям антифашистской борьбы Алексею Мозговому, Михаилу Толстых (Гиви), Арсену Павлову (Моторола) и всем безымянным ополченцам, которые погибли с оружием в руках", — говорится в заявлении.

Организация заявляет о "солидарности с теми, кто борется с фашизмом в Украине и в каждом уголке мира".

Напомним, в ночь на 20 января этого года в здание дипмиссии бросили бутылки с зажигательной смесью, были сожжены три автомобиля технического персонала, припаркованные возле посольства.