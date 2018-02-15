наверх
15.02.201821:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Первое солнечное затмение в этом году. Где посмотреть

    (обновлено: )181
    Луна закроет Антарктиду, а также накроет окружающий ее океан и чуть коснется Латинской Америки. В итоге затмение будет видно с Антарктиды, но также и жители Бразилии, Чили, Аргентины, Уругвая и Парагвая смогут его наблюдать.
    Частичное солнечное затмение. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. 

    Леди Гага
    instagram.com/ladygaga/
    Звезды Голливуда на "затмении века"
    Жители Земли в четверг, 15 февраля, смогут наблюдать солнечное затмение, которое, согласно данным NASA, станет первым подобным явлением в этом году.

    Сообщается, что Луна закроет Антарктиду, а также накроет окружающий ее океан и чуть коснется Латинской Америки.

    В итоге затмение будет видно с Антарктиды, но также и жители Бразилии, Чили, Аргентины, Уругвая и Парагвая смогут его наблюдать.

    Украинцы же смогут увидеть это космическое явление только по онлайн-трансляции.

    Начнется затмение в 20:55 по киевскому времени. Максимальная же фаза ожидается в 22:51.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?