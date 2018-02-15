Первое солнечное затмение в этом году. Где посмотреть

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина.

Жители Земли в четверг, 15 февраля, смогут наблюдать солнечное затмение, которое, согласно данным NASA, станет первым подобным явлением в этом году.

Сообщается, что Луна закроет Антарктиду, а также накроет окружающий ее океан и чуть коснется Латинской Америки.

В итоге затмение будет видно с Антарктиды, но также и жители Бразилии, Чили, Аргентины, Уругвая и Парагвая смогут его наблюдать.

Украинцы же смогут увидеть это космическое явление только по онлайн-трансляции.

Начнется затмение в 20:55 по киевскому времени. Максимальная же фаза ожидается в 22:51.