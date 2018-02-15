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    Страны НАТО договорились создать "военный Шенген" - источник

    (обновлено: )11902
    Идею о создании "военного Шенгена" выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, по словам которого союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты".
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса, сообщил в четверг РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.

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    Главы оборонных ведомств НАТО в среду на встрече в Брюсселе одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил и средств в Европе.

    "Имеется в виду создание подобия "военного Шенгена", — сказал собеседник агентства.

    Эту идею первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Со слов Ходжеса, "это удивительно сложный процесс в ряде стран — получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев". К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

    Наблюдатели со своей стороны отмечают наличие инфраструктурных проблем: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.

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