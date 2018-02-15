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    Геологи нашли супервулкан, способный уничтожить 100 млн человек

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    Ученые изучали кальдеру Кикай - кратер вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    CHARISM SAYAT / AFP

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Геологи из Университета Кобе обнаружили у берегов Японии супервулкан, содержащий 34 кубических километров магмы, который в случае извержения может унести жизни 100 миллионов человек. Исследование опубликовано в журнале Scientific reports.

    Извержение вулкана на Филиппинах
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    Извержение вулкана на Филиппинах: эвакуированы 40 тыс человек

    Ученые изучали кальдеру Кикай — кратер вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.

    Изучив неровности на поверхности морского дна, авторы исследования пришли к выводу, что купол растет. Это, по их мнению, может закончиться мощным извержением, которое вызовет цунами, способное достичь побережья Китая, Южной и Северной Америки.

    Кроме того, в воздух будет выброшен значительный объем пепла, который приведет к "вулканической зиме" на некоторых территориях Японии. По расчетам ученых, вероятность подобного события составляет 1%.

    Ранее сообщалось, что около 40 тысяч человек были эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах.

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