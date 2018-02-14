В сети 80-летний мужчина умилил реакцией на свой первый смартфон

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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пользователь Twitter опубликовал видео, на котором запечатлена реакция его пожилого родственника, впервые воспользовавшегося мобильным телефоном. Восторг 80-летнего мужчины умилил подписчиков.

teaching my boy how to use his new phone, look at his reaction when the call went thru 😹😹😹😹 pic.twitter.com/ImwOldWOGg — chapis. (@chapisssss_) 13 февраля 2018 г.

​"Обучил парня пользоваться его новым телефоном. Посмотрите на его реакцию, когда звонок прошел", — написал юзер, сопроводив пост смеющимися смайликами. На видео мужчина набирает номер на телефоне —"раскладушке", а когда звонок приходит на мобильный его "инструктора", восторженно спрашивает: "Хосе, это ты?!" Получив утвердительный ответ, старик смеется и выражает свой восторг современными технологиями.