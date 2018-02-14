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    В мире

    В сети 80-летний мужчина умилил реакцией на свой первый смартфон

    (обновлено: )681
    На видео пожилой мужчина набирает номер на телефоне, а когда звонок приходит на мобильный его внука, выражает восторг современным технологиям.
    Пенсионер впервые воспользовался смартфоном и прославился в сети
    Скриншот

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пользователь Twitter опубликовал видео, на котором запечатлена реакция его пожилого родственника, впервые воспользовавшегося мобильным телефоном. Восторг 80-летнего мужчины умилил подписчиков.

    ​"Обучил парня пользоваться его новым телефоном. Посмотрите на его реакцию, когда звонок прошел", — написал юзер, сопроводив пост смеющимися смайликами. На видео мужчина набирает номер на телефоне —"раскладушке", а когда звонок приходит на мобильный его "инструктора", восторженно спрашивает: "Хосе, это ты?!" Получив утвердительный ответ, старик смеется и выражает свой восторг современными технологиями.

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