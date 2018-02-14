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    Власти Китая разблокировали "ВКонтакте"

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    Российская социальная сеть стала полностью доступна в Китае, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов, говорится в опубликованном в среду сообщении соцсети.
    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Китайские власти разблокировали "ВКонтакте" на территории страны, говорится в опубликованном в среду сообщении соцсети.

    Сообщения о блокировке "ВКонтакте" в Китае появились в январе 2016 года.

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    "Руководство КНР разблокировало "ВКонтакте" — социальная сеть стала полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов", — говорится в сообщении.

    "ВКонтакте" соблюдает законы стран, в которых работает. Если сообщества и пользователи распространяют материалы, противоречащие местному законодательству, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны", — сообщает соцсеть.

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    В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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