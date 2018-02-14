Козленок-циклоп родился в Малайзии

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Малайзии родился одноглазый козленок, сообщает издание The Sun.

Козленок появился на свет на ферме 11 февраля. Ее владелец назвал детеныша Туэ Джабан, на него пришла посмотреть вся деревня.

Мужчина также показал козленка ветеринару. Врач отметил, что несмотря на аномалию, животное совершенно здорово.

Кормить его приходится через трубочку, поскольку у него очень маленький рот и вымя матери он сосать не может.

В Великобритании родился ягненок с пятью копытами. Животное появилось на свет на ферме в северной части страны. Его владелица сомневалась в том, что пятиногое существо выживет, но дала ему кличку Hope.