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    Скандал с ложью о встрече с Путиным. Нидерланды отменили визит главы МИД

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    Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, ранее признавшийся во лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник заявил об уходе в отставку со своего поста.
    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Stephan Rinke

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Нидерланды официально проинформировали об отмене визита министра иностранных дел в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД РФ.

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    "Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита главы МИД в Россию", — сказали в ведомстве.

    Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, ранее признавшийся во лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник заявил об уходе в отставку со своего поста.

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