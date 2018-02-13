Скандал с ложью о встрече с Путиным. Нидерланды отменили визит главы МИД

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Нидерланды официально проинформировали об отмене визита министра иностранных дел в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД РФ.

Читайте также: Путин рассказал главредам, что думает о Порошенко, криптовалютах и Сирии

"Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита главы МИД в Россию", — сказали в ведомстве.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, ранее признавшийся во лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник заявил об уходе в отставку со своего поста.